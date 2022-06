Qué hay para ver en CCCGO y en las plataformas de streaming

Serie brasileña. Una joven se muda a un condominio en Río de Janeiro para encontrar a su mamá, pero un incendio sospechoso hace que la investiguen por asesinato. Mientras intenta comprender esta repentina muerte, deberá ocultarse del investigador y sumergirse en un universo de personajes muy particulares. Además, también sigue la historia de Rayssa, una excantante que se convirtió en una ejecutiva de éxito, casada con el ex vocalista de su banda, Cauã. En medio de tantos vecinos con historias diferentes, sus vidas se cruzan en este lío. El agradable ambiente soleado y bullicioso del condominio Maldivas, de Río de Janeiro, esconde muchos secretos. El idiota preferido de Dios El protagonista de esta serie es Clark Thompson (Ben Falcone), un agente del servicio técnico que lleva una vida normal. Sus problemas comienzan cuando Dios lo convierte, muy a pesar suyo, en su mensajero. Por si fuera poco, también hay patinaje, un lago de fuego y un apocalipsis inminente. Salvar el mundo no es una de las prioridades de Clark, pero no le queda más remedio que acatar la decisión de Dios, una misión bastante complicada ya que tiene que burlar las amenazas de Satán (Leslie Bibb). El problema es que para tener éxito en su misión no solo depende de su propio esfuerzo, sino que tiene que reclutar a sus compañeros de trabajo si quiere salvar a la humanidad antes de que sea demasiado tarde. La primera a la que intentará reclutar es a Amily (Melissa McCarthy) de la que lleva enamorado desde hace mucho tiempo.