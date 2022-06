Reserva de Atlético: un sólido triunfo sobre el “Granate” lo dejó en la cima de la tabla

Alanís, la figura, también se refirió a la victoria sobre Lanús. “Se me abrió el arco. Hace varios partidos que no convertía. Gracias a Dios se me dio un partido así. El primer gol definí a tres dedos y el segundo lo pasé al arquero. Valen mucho estos tres puntos, no sólo para estar arriba, sino por el rival de turno, que era el campeón”, remarcó. A la vez, confió su mayor deseo: “mi sueño es debutar en Primera”.