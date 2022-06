Biden dice que el riesgo de una Tercera Guerra Mundial es enorme

“Tengo información clasificada que no puedo contar, pero el riesgo de una Tercera Guerra Mundial es muy grande. Las consecuencias son inimaginables. Ninguno de los que está acá se puede imaginar la consecuencia de esta guerra”, expresó Biden, en el encuentro que se realizó durante las Cumbre de las Américas. Consideró que el mundo está “muy lastimado” y que el papel del presidente ruso, no se encamina a sanarlo. “Tengo una mirada muy pesimista de Putin. Lo conozco mucho y sé que no puedo esperar mucho de él”, dijo.