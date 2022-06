Rugby: líderes bajo prueba

En tanto, Old Lions buscará recuperarse en su casa ante Los Tarcos, partido programado desde las 16. Los santiagueños perdieron ante Tucumán Lawn Tennis y no les será para nada fácil vencer a los del ex aeropuerto que podrían afirmarse en el top-3 que forman con Huirapuca y Tucumán Rugby. En el mismo horario, Universitario visitará a Jockey Club con presentes bien diferentes: el local está último en la tabla de posiciones; mientras que el visitante se ubica quinto. La fecha 12 del Regional, se cerrará mañana. Desde las 15.45, Universitario de Salta será anfitrión de Tucumán Lawn Tennis.