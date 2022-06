No todas las farmacias venden el autotest

El aumento de casos en la provincia derivó en una nueva necesidad de muchos tucumanos de buscar alternativas para confirmar o no la presencia de covid. Por eso, la venta de los autotest que se venden en las farmacias tuvo un leve repunte en los últimos días. Sin embargo, hubo quienes buscaron en distintas farmacias y no lo encontraron, enciendo algunas alarmas por un supuestos faltante. Sin embargo esto no es así. En palabras de Emilio Álvez, presidente del Colegio de Farmacéuticos, lo que sucede es que no todas las farmacias decidieron venderlos. “Tal vez usted recorra 15 farmacias, y recién en la 16 lo pueda comprar. Cuando se implementó este sistema había que registrarse en el Ministerio de Salud de la Nación y no todos estuvieron dispuestos a hacer ese trámite”, advirtió el profesional. “Por eso hay farmacias que pueden tener mucho stock y otras que no los venden. Hay que buscarlos”, agregó. Según Álvez, se está viendo un pequeño aumento de casos, “pero por la vacunación no estamos teniendo casos graves, no hay muchos internados y casi no hay fallecidos. Igual hay que seguir cuidándose”, opinó.