San Martín: un mercado muy positivo

Andrada es un extremo o mediapunta zurdo, característica que hasta acá no tenía el plantel de San Martín. Puede ser una buena alternativa para Diego Sosa, uno de los jugadores más “picantes” en el mano a mano que tiene el “Santo”. Llama, un volante con experiencia, jerarquía y con pasado europeo, es importante en la generación del circuito ofensivo, tiene buena pegada y puede transformarse en un buen socio para Tino Costa. O también, en el encargado de reemplazarlo cuando el ex Valencia, Fiorentina y San Lorenzo no pueda estar presente. Por su parte, “Droopy” ofrece múltiples variables; puede jugar como extremo, detrás del “9” o mediapunta. Además, de su buena visión de juego y de su tradicional vértigo en los metros decisivos del campo, su buen pie aporta pelota parada; otro de los puntos en los que San Martín no estuvo del todo fino.