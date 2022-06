Profecía autocumplida: un Gobierno setentista

No fue la ideología; fueron los números de los sondeos que, periódicamente, realizan las consultoras privadas los que marcan aquel setentismo. Hay una total falta de interés de la sociedad respecto de la pelea en el Gobierno, advirtió el analista Sergio Berensztein antes de que este fin de semana se filmaran nuevos capítulos de la telenovela oficialista. Según sus mediciones, el 70% de los ciudadanos sondeados en el país sostiene que esa pelea traba la gestión. “La valoración es negativa, pero no es que les importe mucho; la verdad que estos problemas de la política no le importa a nadie, solo a los políticos”, supo decir. Hace poco, el propio Berensztein, junto con Eduardo D´Alessio, elaboraron otro diagnóstico y llegaron a la conclusión de que un 72% de la sociedad argentina está segura de que la economía está peor que el año pasado, que no sólo fue expansivo por las elecciones, sino que determinó el rumbo que hoy tiene el país, sacando debajo de la alfombra reajustes tarifarios que se habían pisado para no ahuyentar votos. Esto, sumando al incesante aumento de los precios de los alimentos, llevaron a que este año la inflación ronde el 70%. No fue casualidad. Es causalidad.