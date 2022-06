Jorge Lanata fue víctima de una estafa millonaria: los detalles

"Lanata se acercó a una galería a través de una señora que se llama Diana García Calvo para comprar las obras. Fue a comprar tres cuadros. Lo que le dijo esta señora, la galerista, fue 'esta obra es un óleo en madera, no tiene título, pero ya el año pasado vendimos una muy bien'. Según le dijo esta mujer, el autor ya estaba fallecido y son obras de alrededor de 1945. Creo que compró por U$S 45 .000 dos cuadros y uno por U$S 50.000", afirmó la periodista Paula Varela, según reprodujo Clarín.