La suma que recaudó Jorge Lanata en su casamiento para el comedor de Margarita Barrientos

También contó lo feliz que está por todo lo que le posibilita ese dinero. “Gracias por cumplir este sueño hermoso de estar en un lugar tan lindo como este, que mirás todo y no sabés qué vas a llevar. Pero estoy comprando todo lo que me hace falta en los comedores. Desde ya, muchísimas, pero muchísimas gracias. Un abrazo inmenso a los dos. No tengo palabras para agradecerles”, expresó frente a cámara.