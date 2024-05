Los hinchas de Atlético Tucumán preparan el recibimiento para enfrentar a Boca: ¿Cómo será?

“Ya se hizo el trabajo de corte. Ahora se está pintando la cancha y estamos haciendo un par de retoques, colocando banderines, las redes y limpiando afuera, armando los corralitos”, dijo Aciar, quien aseguró que todavía no está en la plenitud que busca el “decano”. “Le falta un poco. Lamentablemente no pude venir antes porque estaba en Brasil y no se pudo por la inundación en Porto Alegre. Me hubiese gustado estar antes. Pero en un par de partidos más, vamos a llegar a lo que queremos”.