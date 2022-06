Detuvieron al presidente de Vicentin acusado de estafa

Actualmente la deuda total de Vicentin es de U$S 1.350 millones, de los cuales U$S 1.000 millones corresponde a bancos. El Nación es el principal acreedor, con $18.000 millones, seguido por el Provincia con $1.600 millones. Otro acreedor oficial es el BICE, con $5 millones. Los otros U$S 350 millones son deudas con empresas del sector agrícola.