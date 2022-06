Europa vs. Sudamérica: todos contra Mbappé

“Es diferente, no es fácil, tenemos que jugar en sitios como Bolivia, no sé si Francia ha jugado ahí alguna vez. Brasil y Argentina creo que se clasificarían como primeros de grupo en Europa”, aseguró Fabinho, mediocampista de Brasil, en la previa de la final de Champions. Mientras que el arquero de la Selección, Emiliano Martínez, también dejó su opinión, en la previa del duelo ante la “Azzurra”. “Leí lo que dijo Fabinho, me pareció correcto. Bolivia en La Paz, Ecuador con 30 grados, Colombia, donde no se puede respirar. Ellos siempre juegan en cancha perfecta, con la cancha mojadita y no saben lo que es jugar y viajar en Sudamérica”, advirtió “Dibu”.