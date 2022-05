‘Dibu’ Martínez le respondió a Mbappé: “En Colombia no podés respirar”

Sin embargo, fiel a su estilo y personalidad extrovertida, Emiliano “Dibu” Martinez le respondió mediante una entrevista con TyC Sports: “Todos los chicos juegan en Europa, así que para nosotros es un partido más. Leí lo que dijo Fabinho, que Argentina o Brasil saldrían primeros en la eliminatoria europea, y me pareció correcto. Bolivia en La Paz, Ecuador afuera con 30 grados, Colombia en donde no podes ni respirar... Ellos juegan en canchas perfectas, con la cancha mojadita y no saben lo que es jugar y viajar a Sudamérica”.