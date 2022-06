La oposición apura la idea de la Boleta Única de Papel

Rodrigo de Loredo, diputado nacional, dijo a Cadena 3: “Hemos pedido una sesión especial porque el Ejecutivo no está dispuesto a acompañar esto; hemos logrado los 116 votos de Juntos por el Cambio y acompañan bloques intermedios, y con ese número podemos obligar a que se trate y tenga sanción en la Cámara de Diputados”. “La Boleta única se aplica en gran cantidad de distritos con resultado exitoso, no es sólo 16 países no lo aplican”, dijo.