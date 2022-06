El Presidente avanza con su proyecto de ampliar la Corte Suprema

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, consideró que los jueces de la Corte Suprema de Justicia “no entienden de necesidades y no creen en ampliar derechos”, al salir al cruce de las declaraciones formuladas por el vicepresidente del máximo tribunal, Carlos Rosenkranzt, contra “el populismo” durante una disertación en Chile. “Jueces privilegiados, que hablan, piensan y aplican el derecho desde sus propios privilegios. Esta es la Corte que algunos defienden. No entienden de necesidades y no creen en ampliar derechos”, escribió Soria en su cuenta de Twitter. Y agregó: “salvo que las necesidades y los derechos sean los de sus ¿ex? patrones de Clarín”. La polémica se desató cuando Rosenkrantz consideró que “no puede haber un derecho detrás de cada necesidad porque no hay suficientes recursos para satisfacer todas las necesidades. A menos que restrinjamos lo que entendemos por necesidad o entendamos por derecho las aspiraciones que no son jurídicamente ejecutables”. Así, parafreseó a Eva Perón, quien afirmaba que “detrás de cada necesidad existe un derecho”.