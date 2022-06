Estrategias frente a la violencia en el deporte

Los hechos violentos en el deporte en general, y en el rugby en particular, por el último incidente en Cardenales, no dan tregua. Es cierto que se está trabajando, que hay esfuerzos mancomunados para darle a la situación una solución, a la par de una respuesta a la sociedad. Pero también está claro que queda mucho por trabajar, por parte de la dirigencia y de los cuerpos técnicos de los clubes. La formación de los jugadores, no sólo pensando en su aspecto físico, debe ser una tarea en la que nadie claudique ni ceda terreno.