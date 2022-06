Unicef destacó las políticas educativas de Tucumán

Tras la reunión, la directora Regional de UNICEF para América Latina y el Caribe, Jean Gough sostuvo: "Tuvimos un día muy intenso y realmente me voy muy satisfecha por todo lo que he visto, creo que el trabajo está encaminado, la niñez está priorizada y creo que cuando uno invierte en infancia nos anima a nosotros a seguir complementando con la provincia para realizar los sueños de esos jóvenes como los que vimos hoy en la Escuela Escaba de Arriba. Me voy contenta porque hemos podido ver que las políticas públicas integrales están llegando a la comunidad, invertir en la infancia es la mejor inversión que cualquier gobierno puede hacer. Ver a los maestros hoy y ver el entusiasmo y la motivación que sus maestros tienen por nuevas metodologías de enseñanza creo que también es algo que me inspira. Si con esta nueva metodología logramos conectar los niños y las niños con la escuela el futuro está garantizado. Creo que hay mucho por hacer, tenemos que continuar trabajando, viendo estrategias que nos permitan alcanzar a cada niño y niñas en la escuela y en cada aula de la provincia".