Las asimetrías, una cuña en el país federal

La cumbre de gobernadores del Norte Grande transcurrió con el tema central de las críticas por las asimetrías profundas entre el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y el interior del país, y la inquietud por los reclamos y hasta los paros en el sistema de transporte, vinculados precisamente con esas diferencias.

El reclamo de más federalismo y de reparto equitativo compensaciones –los gobiernos y el mismo ministro nacional de Transporte hablaron de elevar una propuesta de mejor distribución de los recursos- ha puesto de manifiesto como asunto de fuerte debate la relación desigual entre Buenos Aires y CABA, por un lado, y el resto de las provincias, por otro. El transporte público de pasajeros es una muestra cabal de este problema, y continúa sin una solución de fondo.

Los empresarios locales dicen que los incrementos de compensaciones que se pautaron no se vieron materializados y que, incluso, recibieron menos fondos que en meses anteriores.

Por su parte, la Provincia afirma que está aportando lo que hace falta, pero reconoce que las asimetrías complican el panorama. Las notorias diferencias que generan que los precios del boleto sean abismalmente distintos en Buenos Aires y en el interior dan cuenta de eso.

Por ahora parece aventado el riesgo de una protesta inminente, pero las condiciones en las negociaciones salariales, los sueldos de junio y el pago del aguinaldo van a ser problemáticos, según los sindicalistas. “Con la Nación esto recién empieza, porque no nos brindó ningún tipo de solución para el interior, solamente falsas promesas”, dijo un empresario.

En el sector dicen que los aumentos escalonados de subsidios prometidos por la Nación no se han dado y que incluso en abril se enviaron menos fondos que en marzo. El mismo gobernador tucumano dijo que “si no modificamos que el 85% de las compensaciones sean para el AMBA y el 15% para las provincias, no vamos a mejorar el servicio. Es una situación compleja”.

Durante la décima Asamblea del Norte Grande, los mandatarios de la región manifestaron su rechazo a las asimetrías que existen con el AMBA, donde el boleto cuesta menos de la mitad que en las provincias debido a que la Nación destina mayores beneficios ($18 el mínimo). El gobernador de La Rioja adelantó que con una iniciativa legislativa buscarán modificaciones en el esquema de distribución para que el 60% de los fondos se repartan entre todas las provincias y el 40% se destine al AMBA.

Es de esperar que esta propuesta pueda generar un amplio debate sobre las asimetrías -discusión que se vincula también con los desajustes en la forma de repartir la coparticipación-, pero no debería depender de un favor presidencial, sino de que los mandatarios del interior, y sus representantes, incorporen como parte sustancial de sus agendas el trabajo para terminar con las asimetrías, en busca de un país auténticamente federal, independientemente de las banderías políticas.