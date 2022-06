Vidal presentó un proyecto para eliminar las jubilaciones de privilegio

En noviembre de 1991, se había sancionado la Ley N° 24.018, que regula las asignaciones mensuales vitalicias para los jueces de la Corte Suprema de Justicia y para ex presidentes y ex vicepresidentes. La norma establece que los ex presidentes tienen derecho a percibir el 100% de lo que cobre un juez de la Corte en actividad y los ex vicepresidentes, un 75% de ese monto.