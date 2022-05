Caso Adhemar: “Hasta diciembre había fondos para afrontar pagos”

Segobia también declaró que él había recomendado que no se hicieran operaciones en dólares porque las exigencias eran mucho mayores y eso podría generarles problemas. “Después de que declarara por primera vez, varias personas me mostraron pagarés en dólares. Eran personas que me venían a apretar para pedir pagos. Esos documentos estaban firmados en carácter personal por Bacchiani o por sus apoderados José Blas o Alexis Sarroca”, comentó. “Es de público conocimiento que hubo movimientos en dólares, pero escapaba de mi conocimiento porque no eran parte de las operaciones de la SRL, que era lo que yo podía ver”, agregó el testigo clave.