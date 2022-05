Arnedo: "ahora que es jaldista, que Gerónimo solucione el problema de la SAT”

"Es indignante que Gerónimo Vargas Aignasse, quien se supone debe velar por las provincias históricamente postergadas en cuanto a obras de agua y saneamiento, le quite responsabilidad a una empresa como la SAT, que sigue fallándole a todos los tucumanos. No sólo en este momento con los baches que se originan por la pérdida de líquidos cloacales de la SAT, como el de calle Buenos Aires, sino también con los cortes de suministro, los tarifazos, las pérdidas de agua por cañería en mal estado que no reparan por meses, y la lista sigue. Ahora que es Jaldista, que Gerónimo solucione el problema de la SAT '".