López pasa sus días entre visitas y paseos al perro

“Entre los que no dudaron en hacer notar su despecho a José Francisco están su propia esposa, de la que está separado, y la única hija de ambos. Nunca lo visitaron en la cárcel. Lo abandonaron”, comentó un allegado del ex funcionario. El mismo informante contó que fue cuando el ex funcionario kirchnerista permanecía tras las rejas que apareció una hija a la que él no conocía y que ahora le brinda amparo en su casa. La mujer, se asegura, fue criada por sus abuelos maternos. “Es una de las pocas que lo solía visitar en la cárcel, sin rencor ni importarle nada del qué dirán. Demostró que su afecto y sangre está por encima de las debilidades o graves equivocaciones en que incurrió su padre”, comentó el mismo allegado, que prefirió no identificarse.