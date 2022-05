La dinámica de la desconfianza

Los dirigentes manzuristas no sólo reniegan porque Jaldo se quedó con el Gobierno, sino porque además avanza sobre ellos. Incluso refunfuñan porque los espacios que tienen, los van perdiendo por errores propios. Un caso es el Ministerio de Desarrollo Social que liberó Gabriel Yedlin: en su lugar quedó Lorena Málaga y como segunda Gladys Medina. A la nueva ministra los justicialistas ligados a Manzur no le reconocen ningún armado territorial ni ascendencia sobre la dirigencia, y advierten que fue un error dejarla a cargo. Por eso temen que la ex diputada, que representa la avanzada del jaldismo dentro de una estructura clave en la víspera de un año electoral, no encuentre mayores resistencias.