El cálido sonido de un bandoneón tilcareño

- Aprendí a tocar el bandoneón gracias a una familia amiga, los Silva, quienes me dieron en préstamo el instrumento que había sido del padre, don Benito Silva, y con él empecé a meterme cada vez más en la técnica. Yo ya estudiaba música -guitarra y bajo- y el bandoneón me generó una gran intriga siempre. Tenerlo cerca me planteó el desafío de entenderlo y de hacer música con él.