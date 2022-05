El desempleo embiste con más fuerza entre los jóvenes

A pesar de que en 2021 la escolarización de los jóvenes experimentó una mejora con respecto a años anteriores, los jóvenes de 18 a 24 años excluidos del sistema educativo representan a más de la mitad. Además, un cuarto de ellos no estudia ni trabaja por lo que son doblemente excluidos (de la educación y del mercado laboral). El porcentaje de mujeres que se encuentran doblemente excluidas, es decir que no trabajan ni estudian, es 10 puntos porcentuales mayor que sus pares varones, señala un informe elaborado por el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA). Un elemento a destacar es que los jóvenes pertenecientes a hogares pobres vienen mejorando su inserción educativa a lo largo de los años, logrando aumentar casi 9 puntos porcentuales entre 2017 y el 2021. Esto significó una reducción en los indicadores de los que solo trabajan y de los que no estudian ni trabajan, señala el trabajo al que accedió LA GACETA.