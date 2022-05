Informe especial de "Panorama Tucumano": ¿se está hundiendo San Miguel de Tucumán?

Luis Lobo Chaklian, que estuvo casi dos décadas al frente de la Subsecretaría de Planificación Urbana de la Municipalidad de la Capital, cuestionó que muchas veces las urgencias no dan lugar a que las reparaciones solucionen el problema de fondo. “Aunque no es el único problema, el del agua es el que más impacta. Cuando empieza a correr hace un agujero, que arrastra el pavimento. Y muchas veces la compactación no es la adecuada, porque la desesperación por habilitar ya la calle hace que el hormigón no fragüe bien; y se sabe que el agua es el enemigo natural del asfalto”, afirmó.