Sorprenden a la "China" Suárez y Rusherking a la salida de un hotel

“Me he equivocado y me equivoco como todo el mundo, pero hablo de una persecución, y nunca hablé tan profundamente de esto porque me cuesta”, reconoció en un video, en el que además se manifestó que sentía fuerte: “Ya pasé lo que tenía que pasar, ya me alejé de las personas que me tenía que alejar, estoy muy bien rodeada y en un muy buen momento”, afirmó.