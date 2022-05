Cosmética monetaria para un duro momento inflacionario

“Gran parte de la sociedad no se da cuenta que los billetes de $ 50, por ejemplo, terminan en algún drugstore y que sólo sirve para comprar golosinas; nada más”, señala un economista vinculado con la política monetaria. En los peajes, la emisión de billetes de baja denominación es más palpable. El vuelto siempre es con uno de $ 20 nuevo. Quienes más padecen los efectos de los “ladrillos” (fajos de dinero) son los jubilados que, generalmente, van al cajero humano y, por costumbre, sacan el dinero de sus haberes. En gran medida, reciben los de $ 100. “Los billetes de alta denominación no fueron confeccionados para el manoseo y la manipulación diaria como la que vemos en la Argentina”, afirma, por su parte, un coleccionista de monedas. Un billete de $ 1.000, cuando parpadeaste, ya se te esfuma de la mano. Son tres gaseosas, siete litros de nafta súper, ocho cajas de leche entera o cuatro kilos de pan, en promedio. Ese billete de alta denominación ni siquiera alcanza, en la actualidad argentina con una inflación interanual del 70%, para comprar los alimentos y costearse los gastos diarios de una familia tipo. La Canasta Básica Total, que delimita los ingresos mínimos para no caer en la pobreza, promedia los $ 3.120 diarios. Si el menú de la jornada lleva carne, seguramente gastará entre la mitad y un 60% de ese monto para el almuerzo y para la cena.