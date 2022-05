Cantá conmigo ahora: si tenés buena voz, dos pistas y un gran look podés entrar

“Estamos muy entusiasmados. Se trata de un nuevo formato que se va a llamar Canta Conmigo Ahora. Será la versión argentina de All Together Now, un reality show de gran éxito en el mundo que pertenece a la BBC de Londres. El ganador recibirá un premio en efectivo muy importante, del cual todavía no ha trascendido el monto”, explica.