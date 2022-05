La FIFA sobreseyó al DT argentino denunciado por acoso sexual en el fútbol femenino

Según informó el sindicato mundial de futbolistas FIFPro, la Sala de Adjudicaciones de la Comisión de Ética de la FIFA decidió "no sancionar” al director técnico argentino denunciado por acoso sexual y conducta abusiva contra cinco jugadoras del fútbol femenino. El acusado es Diego Guacci, entrenador en River Plate y los seleccionados argentinos femeninos sub 15 y sub 17. Comunicaron, además, que las jugadoras denunciantes no tienen posibilidad de apelar la decisión de la FIFA.