Atlético cumplió 100 años y los anhelos son monumentales

Miguel Saguir ex presidente, también compartió su anhelo. “Es difícil pensar en 100 años. Me gustaría que hubiese bandejas en las populares, que las esquinas se completen, que el estadio sea techado y climatizado, que haya pantallas en los cuatro costados de la cancha. Que en los entrepisos haya escuelas y lugar para otras disciplinas. No sé si se podrá. Hay que aumentar la capacidad del estadio, no trasladarse”, opinó. “Es un sueño. Tener más comodidades para que disfrutemos mucho mejor de lo que disfrutamos antes. Confío en que no hará falta esperar 100 años para ver varias de las cosas que mencioné”, agregó.