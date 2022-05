El Facundo y la maratón de los Facundos

Tras 13 horas de maratón casi ininterrumpida el público, por lógica, ha mermado, pero no mucho. “Presente y porvenir” se titula el último capítulo que, por su mismo carácter, interpela al auditorio y mueve a la reflexión. hasta que, doblado el último recodo, los maratonistas cierran sus libros. Ya es 8 de mayo. Hace casi exactamente 177 años que un joven Sarmiento de 34 años ha comenzado a publicar la primera versión del Facundo como folletín del periódico chileno El Mercurio. Era imposible prever, en aquel momento –es probable que su autor lo haya soñado– que estaba viendo la luz una obra de trascendencia histórica para la literatura y la política americana del amplio mundo de habla hispana. Intuida o no su trascendencia, no está de más recordar la reseña que publica El Mercurio al terminar la publicación, donde se subraya: “Tenemos una idea que puede parecer contradictoria cuando acabamos de elogiar una de sus obras por su mérito histórico. Creemos que el señor Sarmiento está señalado como el escritor de la novela nuestra, a ser para los países que conoce y estudia Irving o Cooper para la América del otro lado del Ecuador”. Juan María Gutiérrez, autor de este comentario que prefirió el anonimato, supo avizorar la magnitud de la obra que latía en sus manos. La posteridad ha puesto en letras de molde las breves pero contundentes proclamas de la disyuntiva entre “Civilización o barbarie” estampada en el título como la universal validez de aquella consigna grabada en la piedra que aseguraba que “las ideas no se matan”: ambas quedarán como registro indeleble de una época, la de formación de los Estados nacionales en el Nuevo Mundo.