El gasoil escasea en el NOA y las soluciones no llegan

“La diferencia de precios surge porque al canal minorista lo fija el Gobierno nacional con las petroleras y definen un precio para que la inflación no se refleje en el surtidor. En cambio, el mayorista es una decisión de la petrolera y se asemeja a los valores internacionales, donde el precio equivale a un dólar”, expresó el titular de la entidad jujeña y relató que el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania profundizó aún más el incrementos de estos valores. “Por la guerra, el gasoil se comercializa más caro a nivel mundial porque escasea. La mayoría de los países redujeron los impuestos para que los precios no aumenten, pero en Argentina no solamente no se cobra un dólar por litro sino que tiene un 45% de impuestos. Por lo tanto, del precio que se ve en el surtidor la mitad queda para la petrolera y casi la otra mitad es para el Estado”, agregó.