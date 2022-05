Censo 2022: “Tucumán tiene el problema de la concentración”

En diálogo con LG Play, el doctor en Geografía detalló que un 60% de la población total se ubica en el gran San Miguel de Tucumán. “El problema es la disgregación de poder que existe allí porque basta con cruzar el Camino del Perú para que lo que se puede hacer de un lado, no se pueda hacer del otro”, apuntó. En esta línea de pensamiento, el profesional profundizó que la provincia se divide en 17 departamentos compuestos por municipios y comunas, pero “nadie gobierna estos departamentos”. “Los 17 departamentos no nos dicen nada porque no hay nadie que los gobierne y por eso es necesario un replanteo de la visión geográfica de la provincia”, agregó.