Cobran comisiones para operar con billetes “chicos”

Con el fin de desincentivar el depósito de esos pesos, algunas entidades financieras han decidido cobrar a una franja de clientes una comisión por el depósito de dinero en efectivo por ventanilla. Esto ha causado las airadas reacciones que pueden observarse en las redes sociales. Un caso particular ha sido la comunicación del Banco Galicia que informó que, a partir del 17 de julio próximo, todos los depósitos en efectivo que se realicen “tendrán una comisión adicional del 5% si el monto en baja denominación (billetes iguales o menores a $ 200) supera el 15% del total depositado”. Tras la polémica desatada el banco aclaró que será sólo para grandes empresas, distinción que no estaba explícita en la comunicación que recibieron la totalidad de los clientes. Desde el Galicia aclararon que esta comisión no se cobra ni a empresas que posean el “Certificado Mipyme” ni tampoco a grandes empresas incluidas en el servicio “Cobranza integrada”, consignó Infobae.com.