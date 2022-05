Los cajeros no dan abasto y el sector privado sugiere emitir billetes de más alta denominación

Pero el problema no se termina en las interminables filas. Los cajeros automáticos sienten el efecto de su uso y, según reconoce un gerente de un filial bancaria, varios quedan sin servicio por desperfectos. Hay aparatos que tienen entre cuatro y cinco caseteras en las que se colocan los billetes. Ahora están tratando de renovarlas con otras que tengan hasta ocho espacios para colocar más papel moneda. En otros países, este tipo de cajeros sirve para diversificar la extracción que realizan los clientes. En la Argentina eso no sucede. Colocar billetes de baja denominación no es negocio porque cada entidad debería reponer el doble o el triple de veces por día, con los costos adicionales que ese proceso implica. Así, los ejecutivos consultados por LA GACETA observan dos alternativas: apelar a los sistemas de extracción de dinero extraordinaria en supermercados, estaciones de servicio u otros negocios o esperar que el Gobierno nacional, a través del Banco Central, ordene la sustitución de parte del circulante con una emisión de billetes de más alta denominación, como los de $ 5.000 o los de $ 10.000.