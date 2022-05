La incomodidad de Fernanda Vives por una pregunta de Nancy Pazos: “No sé cómo manejarlo”

La periodista Nancy Pazos le hizo una pregunta sobre su supuesta separación. ¿La separación vino antes o después del regreso al trabajo?”, disparó la panelista. La repregunta de Fernanda dejó a todos atónitos. “¿De qué separación me hablás?”, dijo visiblemente molesta. “¿No estás separándote?”, indagó la periodista. “Estoy pasando un mal momento, pero la verdad es que no hablamos de… En ningún lado lo comenté y no hablamos de eso.”, respondió entonces Vives. “Ah, perdón”, se disculpó Pazos. “Por eso, como lo naturalizaste tanto…”, siguió la vedette.