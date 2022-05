Adiunt convocó para mañana a un paro de docentes de la UNT

El próximo martes 24 habría una reunión, entre los representantes de Conadu Histórica y el Gobierno, para hacer una revisión salarial y no se descarta que, de llegar a un acuerdo, la medida de fuerza no se extendería al jueves 26. Sin embargo, advirtieron que, en caso de no haber respuestas satisfactorias, lo más probable es que el plan de lucha a nivel nacional se profundice.