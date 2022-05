Invasión rusa: finalmente cayó la acería Azovstal, última trinchera de Ucrania en Mariúpol

DE acuerdo con la agencia Sputnik, los soldados desarmados de Azovstal estaban a merced de Rusia: habían partido hacia una de las repúblicas autoproclamadas del Donbás, Donetsk, para recibir asistencia médica de acuerdo con el derecho internacional humanitario. Zelenski manifestó el lunes por la noche que esperaba que los evacuados retornaran “a casa” sanos y salvos. Según The New York Times, no había certezas sobre si aún quedaban ucranianos alojados en la fábrica.