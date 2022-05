El peor cumpleaños: no fue ninguno de los amigos que había invitado

Emocionada, ella agradeció con un nuevo posteo: "Amixes soy yo la chica de la publicación y lo digo desde ahora, no me incómoda en lo absoluto que se haya hecho viral, es lindo encontrar personas que pasaron por la misma situación y apoyarnos mutuamente. Disfrutó poder ayudar a los humanitos como yo. No lo hice para llamar la atención, solo quería desahogarme".