El polémico comentario de Nik sobre el percance de Jesica Cirio en los Martín Fierro

En una nota con Intrusos, la conductora se mostró sorprendida al ver lo que había pasado al aire. "No lo puedo creer. Me acabo de enterar recién. Me dijeron 'acomodate' y pensé que se me estaba bajando, pero no, ya se me había bajado", expresó Jésica. Lo cierto es que las redes explotaron al ver el descuido hot. "Fue un papelón", exclamó la conductora, lamentándose por lo ocurrido.