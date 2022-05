Hace 10 años, "Betty" Rojkés quedaba a cargo de la Nación y Sara Alperovich lo recordó en sus redes

"Hoy se cumplen 10 años de este momento histórico, donde quedabas a cargo del poder ejecutivo nacional, donde por un momento eras Presidenta de la Nación. Sos mi orgullo y mi ejemplo a seguir, no hay palabras que alcancen para describir lo que me hacés sentir", expresó la hija del ex gobernador José Alperovich en sus redes sociales.