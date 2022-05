Dolor y furia en México por los casi 100.000 desaparecidos

La familia de Yolanda denuncia que gran parte de los datos relevantes acerca su desaparición fueron obtenidos por su padre, Gerardo Martínez. “Toda la información que hay y que va a haber es porque yo la he tratado de conseguir de una u otra manera porque no paro, no duermo. Yo he llenado la carpeta y digo: Señores, ¿qué les pasa?”, reclamó. Como en el caso de Debanhi, tampoco le dieron información desde un principio.