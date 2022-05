Cartas de lectores II: personas jurídicas

Quisiera llamar a la reflexión a las autoridades de la Fiscalía de Estado para que examine con preferente atención los requisitos y exigencias a que son sometidas las diversas entidades, asociaciones civiles sin fines de lucro, que tienen que cumplimentar ante la Dirección de Personas Jurídicas de Tucumán. Expongo este punto de vista dado que con motivo de la pandemia de Covid 19 y por expresas disposiciones nacionales y a través del COE Tucumán se dispuso que no se podían realizar reuniones y asambleas de las entidades, a las que se les prorrogaban los mandatos vigentes hasta tanto persistiera la situación de emergencia sanitaria. Es así que esta medida fue levantada a partir del 18 de enero y como consecuencia de ello se levantan las restricciones existentes. No obstante el órgano de contralor de las entidades civiles no comunica en forma eficiente esta medida, como lo hizo cuando comenzaron las mismas. Quiero decir que imprevistamente casi todas las entidades civiles no tomaron los recaudos necesarios para poder regularizarse institucionalmente. Ante eso, quiero dejar plantada esta situación de exigencias de requerimientos de normalización: libros de todo tipo, balances aprobados por el Colegio de Graduados en Ciencias Económicas, con un costo que excede las arcas de las entidades; asimismo, las observaciones que realizan a los expedientes que se presentan nunca son comunicadas a los interesados para poder satisfacer las mismas, teniendo como respuesta que los interesados tienen que tomar conocimiento de estas. Señores de la Fiscalía de Estado, las entidades y quienes las componen no tienen tanto tiempo para dedicarle este tipo de trámite, teniendo en cuenta que hoy se pueden realizar los trámites por medio de Internet, sin necesidad de perder tanto tiempo. Solamente una pregunta: Señores de Dirección de Personas Jurídicas de la Provincia: ¿El objetivo que tiene ese organismo del Estado es prescindir de las entidades civiles? Agradecería una contestación sincera y además si la Fiscalía de Estado podría tomar este asunto con seriedad y facilitar y agilizar los trámites que las entidades requieran.