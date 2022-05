Cartas de lectores I: profesar literatura

Un artículo publicado en LA GACETA literaria del 27/02, el escritor Juan Cabaleiro pone en duda la futura existencia de la Literatura en el ciclo medio, dado que tal afirmación se basa en la desaparición de otras asignaturas cuya extinción han sido gradualmente consumada. La tecnología ha irrumpido vorazmente en una amplia e inmensa legión de lectores, reduciendo notablemente la capacidad de concentración. La celeridad de la existencia cotidiana predomina sobre la duración de las cosas, rotulándola con una veloz fecha de caducidad. El síndrome consumista no es la lectura de los libros, sino la lectura de lo trivial de la cultura baladí. No en vano el escritor español Arturo Pérez-Reverte deslizó esa frase: “El libro de papel morirá por culpa del celular”. La imposición de productos audiovisuales ocupa un lugar relevante en esta nueva era de tecnología y avanzada ciencia. La lucha es ciclópea, quijotesca, porque como decía el poeta español León Felipe: “Ya no quedan locos, se murió aquel manchego, aquel estrafalario andariego de la Mancha. Todo el mundo está cuerdo, terrible, monstruosamente cuerdo. No obstante, el ímpetu quijotesco prevalecerá con su hidalguía, ante cualquier intento de confinamiento que sufra el espíritu de las letras; pensar en su exclusión o futura desaparición, es imaginar al Quijote con la adarga al brazo repeliendo los desaforados embates de la crepuscular mediocridad en boga. Ante las exigencias y cambios que imponen los nuevos tiempos, siempre habrá un sinnúmero de lectores desperdigado por el mundo, como describe el escritor Alberto Manguel: ojos que escrutan la página, lengua inmóvil, absorto aislado, atento solo a lo que lee, nadie parece advertir su presencia; no despierta la curiosidad de los transeúntes. Hay un vínculo mágico entre la literatura y la vida. En un ciclo de conferencias realizadas en distintas universidades de los Estados Unidos, hace cuatro décadas, le preguntaron a Jorge Luis Borges: ¿Qué piensa del futuro de la literatura? A lo que el autor de Ficciones respondió: Creo que el futuro de la literatura está asegurado. La literatura es una necesidad de mente humana.