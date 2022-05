Si se animan, que vayan a las urnas

Sin embargo, con las primarias abiertas tan lejanas -a 15 meses-, la maniobra de Alberto Fernández suena más a: el que conduce soy yo y me animo a decir que tengo libertad de acción. Una suerte de declaración independentista, sin ser tan revolucionario -no es muy convincente para eso-, ya que no puede desembarazarse totalmente de Cristina. Por algo Máximo Kirchner lo cruzó al decirle que antes de conducir, se debe saber obedecer. Una suerte de remedo de la conducta de los cuarteles, ya que en la formación militar para aprender a dar órdenes, primero hay que saber acatarlas. Disciplinamiento que le llaman. El justicialismo aplica esta concepción militar con una interpretación política muy propia de esa fuerza: verticalismo. Aunque a partir de la conflictiva relación entre Alberto y Cristina, entre una moderada derecha y una problemática izquierda, este pragmatismo básico del peronismo se torna impracticable.