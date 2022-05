El caso de Juan Chipaco, la historia moral de un indio santiagueño

-¡Necesito hablarte patrón en secreto! (le dijo Juan al acercarse). Quiero que me oigas con calma, porque necesito tu amparo, después de la desgracia que me ha sucedido. Vengo a pedirte que me lleves ante el Juez, para saber si he cometido delito, matando a un hombre que me venía a matar a mí; que me castiguen como merezco o me absuelvan, porque no es vida la que llevo a montes, huyendo de temor de que me tomen, como de mí mismo, creyéndome matador sin que pueda defenderme por falta de patrón que declare que soy hombre de bien, y no he hecho voluntariamente mal a nadie-.