Ningún logro hubiese sido posible sin el apoyo de los más cercanos

César fue el que dio el primer paso. Quería volver a estudiar y terminar la carrera que había empezado en su juventud. Y le preguntó a su hijo si quería sumarse. “No sé si la hubiera terminado si arrancaba solo. Y no lo puedo saber porque arranqué con él y me fue mucho más fácil”, explica. “Por ahí, por separado también la podríamos haber hecho, pero con el apoyo de tu familia, de tu padre... tenés un plus que te obliga, es un ánimo más para seguir cursando y meterle pata”, agrega Franco.