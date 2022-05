Florencia Peña reveló que fue abusada por un conocido actor

"Yo era muchísimo más niña. No doy el nombre porque es un actor muy famoso y siento que ya está grande. Ya está, siento que se va a desviar el tema y que lo importante es poder transmitir mi vivencia para que a otras mujeres no les pase. Este hombre ya no le puede hacer daño a nadie. Si sintiera que le podría hacer daño a alguien, lo contaría", afirmó Peña, en diálogo con Teleshow.