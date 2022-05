Cartas de lectores I: sanción en la Justicia

He lamentado profundamente leer en LA GACETA de ayer la sanción puesta al Doctor Adolfo Bertini, quien fuera denunciado ante el MPF por dos empleadas de esa Defensoría, las Dras. Carolina Cuenya y Pamela Tenreyro. Me sorprende muchísimo también que las dos funcionarias, a quienes conozco, hayan hecho tamaña acusación y me duele, como ciudadana, que en el ámbito de la Justicia pueda haber clima de celos, de “violencia”, de enemistades. Sin entrar a juzgar a nadie, quiero decir que he visto actuar al Doctor Bertini y su equipo de trabajo de manera impecable, defender a sus imputados con solvencia y conocimiento al detalle en las diferentes causas, dedicar horas y horas a su trabajo muchas veces bajo presión, estudiar, capacitarse y jamás retroceder a la hora de defender a un acusado aún en los tiempos más adversos o complicados. No ha sido fácil, en el contexto político que les tocó, defender a imputados de los delitos denominados de “lesa humanidad”, y sin embargo lo han hecho con altura y enorme responsabilidad. Militares, policías, gendarmes, jueces, empresarios pueden dar cuenta de ello, cuando no cualquier defensor estaba dispuesto o preparado para hacerlo. Sin quitar mérito a las otras causas como droga o trata en las que les tocó actuar. Reitero, lamento profundamente que esto haya sucedido dentro de una Defensoría Oficial que merece todo mi respeto y mi admiración, con el Dr. Bertini a la cabeza de un equipo brillante.